MOL weiht eine 22 Millionen Euro teure Anlage für grünen Wasserstoff ein

Das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL hat am Donnerstag in seiner Raffinerie in Százhalombatta am Rande der Hauptstadt eine 22 Millionen Euro teure Anlage für grünen Wasserstoff eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Anlage mit einer Leistung von 10 MW wird die CO2-Emissionen der Donauraffinerie um 25.000 Tonnen verringern. Energieminister Csaba Lantos sagte auf der Veranstaltung, dass Ungarn, das zu 64 % vom Energieimport abhängig ist, ein großes Interesse an der Stärkung der Energiesouveränität habe.