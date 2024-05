Orbán: Ungarn wird Kraftstoffpreise an regionalen Durchschnitt koppeln

Die ungarische Regierung wird den Kraftstoffpreis an den Durchschnitt der Nachbarländer koppeln, wobei Polen, Tschechien und Bulgarien nicht berücksichtigt werden, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Orbán sagte, es sei legitim, von Groß- und Einzelhändlern zu erwarten, dass die Ungarn Treibstoff zum gleichen Preis kaufen wie die Bürger anderer Länder der Region, und die Treibstoffunternehmen sollten ihre Gewinne entsprechend anpassen. Er fügte hinzu, er habe den Wirtschaftsminister Márton Nagy gebeten, mit diesen Unternehmen zu verhandeln, anstatt sie zu zwingen. Er sagte, dass diese Unternehmen ihre Berechnungen auf regionale Daten des Statistischen Zentralamtes (KSH) stützten, die polnische, tschechische und bulgarische Preise sowie die Preise der Nachbarländer enthielten, und dass die Unternehmen dies als ungerecht empfänden. Der Durchschnittspreis, an den die Regierung das ungarische Preisniveau koppeln will, wird daher ohne die polnischen, tschechischen und bulgarischen Daten neu berechnet, sagte er und fügte hinzu, dass die ungarischen Verbraucher nicht mehr für Kraftstoff zahlen müssten als der Durchschnittspreis in den Nachbarländern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In der Zwischenzeit sagte Orbán, dass Ungarns Wirtschaft weiterhin auf Europa ausgerichtet bleibe, wobei er die Bedeutung des deutschen Marktes für die Wirtschaft hervorhob, dessen Radius jedoch erweitert werden müsse. Deutschland, fügte er hinzu, sei durch den Krieg „ausgeknockt“ worden, „weil es sich isoliert hat“, und auch die USA hätten Deutschland vom russischen Energiesystem isoliert. Orbán sagte, dass das Wachstum in Ungarn stark von „unserem natürlichsten Absatzmarkt“, Westeuropa, abhängig sei, der „krank und bettlägerig“ sei, und dies könne noch ein oder zwei Jahre so bleiben. „Es ist kein Zufall, dass der chinesische Präsident nächste Woche nach Ungarn kommt“, sagte er und wies darauf hin, dass Ungarn seine Aktivitäten in Zentralasien verstärkt habe, „und auch unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu Afrika werden besser“.