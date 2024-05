Varga in Taschkent: Ungarn engagiert sich für Ostöffnung

Vor fünfzehn Jahren habe Ungarn seine einseitige und verschlossene Wirtschaftspolitik aufgegeben und die ungarischen Interessen in den Vordergrund gestellt, indem es sich dem Osten öffnete, sagte der Finanzminister am Freitag in einer Podiumsdiskussion auf dem Internationalen Investitionsforum in Taschkent – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Ungarn gehöre heute zu den offensten Volkswirtschaften der Welt, seine Exportleistung sei für seine Größe herausragend, und es verfüge über eine hohe Investitionsquote und ein wettbewerbsfähiges Steuersystem, sagte Mihály Varga auf einer Podiumsdiskussion, an der auch Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate, des Oman, der OPEC und Usbekistans teilnahmen. Die Krisen der letzten vier Jahre hätten jedoch gezeigt, dass man sich nicht auf externe Hilfe verlassen könne, wenn die Krise global sei, sagte er. Das wichtigste strategische Ziel sei es daher, eine widerstandsfähige Wirtschaft aufzubauen, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Regionale Blockaden haben schon immer zu Konflikten geführt, die oft in Kriegen endeten, während der Aufbau von Kontakten und Kooperationen immer zu echten Ergebnissen führt … Wir sind der Überzeugung, dass wir die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Europa und Asien stärken müssen, anstatt in die Isolation zu fallen“, sagte Varga. Dank ihrer Strategie der Öffnung nach Osten habe die Regierung auch in Zentralasien strategische Partner gefunden, sagte der Minister. Die Ergebnisse seien eindeutig. „Ungarn ist zu einem Brückenkopf in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Europa und Asien geworden, und das Land erhält die meisten seiner Investitionen aus Asien“, fügte Varga hinzu.