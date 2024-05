Ungarn: Besuch des chinesischen Präsidenten ist historisch

Der Besuch des chinesischen Präsidenten in dieser Woche ist von historischer Bedeutung und wird wesentlich zur Stärkung Ungarns, zur Entwicklung der bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und hoffentlich zum Erfolg der Friedensbemühungen beitragen, so Péter Szijjártó – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Xi Jinping und eine große chinesische Delegation besuchen nur zwei EU-Mitgliedsstaaten, nämlich Ungarn und Frankreich, erklärte der Außen- und Handelsminister auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, und ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung wird die Weiterentwicklung der bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit sein. China hat in den Jahren 2020 und 2023 die meisten ausländischen Direktinvestitionen nach Ungarn gebracht, und es ist zum Teil diesen Investitionen zu verdanken, dass Ungarn heute zu den weltweiten Vorreitern der „technologischen Revolution in der Automobilindustrie“ gehört. Er sagte, dass mit führenden chinesischen Unternehmen Gespräche über weitere Investitionen geführt würden. Während des Besuchs des chinesischen Präsidenten sollen 16 Abkommen unterzeichnet werden, zwei weitere befinden sich in der Konsultationsphase. Er hob ein geplantes Abkommen über mögliche Infrastrukturverbesserungen im Zusammenhang mit Chinas Seidenstraßeninitiative hervor. Der Minister unterstrich die Bedeutung einer bilateralen Partnerschaft, die das gesamte Spektrum der Kernenergie abdeckt. Außerdem hoffe man auf weitere Fortschritte in den bilateralen Handelsbeziehungen durch die Ausweitung der Exportmöglichkeiten für hochwertige ungarische Agrarprodukte nach China, fügte er hinzu.