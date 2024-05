Abkommen mit China werden sich positiv auf die Entwicklung Ungarns auswirken

Die mit dem chinesischen Präsidenten während seines Besuchs in Budapest geschlossenen Abkommen werden sich langfristig positiv auf die Entwicklung Ungarns auswirken, erklärte der Außen- und Handelsminister am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der dreitägige Besuch Xi Jinpings in Ungarn an der Spitze einer 400-köpfigen Delegation sei unter vier Aspekten von historischer Bedeutung, sagte Péter Szijjártó dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Radio. Das letzte Mal, dass ein chinesischer Präsident Ungarn besuchte, war vor 20 Jahren, und die beiden Länder feiern in diesem Jahr das 75-jährige Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen, sagte er. China sei den westlichen Volkswirtschaften in Bezug auf die grundlegendsten Trends in der Weltwirtschaft „weit voraus“, und der Führer des stärksten Landes im friedensfreundlichen Lager der Länder, die eine globale Mehrheit bilden, besuche Ungarn in einer Zeit des Krieges, so Szijjártó. Mit diesem Besuch wurden die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft gehoben, eine Kategorie, in die die Chinesen nur fünf Länder aufnehmen, wobei Ungarn das einzige Land aus Europa ist, so Szijjártó.

Der Minister hob die Entscheidung des chinesischen Elektroautoherstellers BYD und dreier weiterer Hersteller von Elektrobatterien hervor, Werke in Ungarn zu bauen. „Damit haben wir etwas erreicht, was es in der Geschichte der ungarischen Wirtschaft schon lange nicht mehr gegeben hat, nämlich dass Ungarn an der Spitze einer technologischen Revolution steht“, sagte Szijjártó. Außerdem sagte er, dass „Unternehmen, die an der technologischen Revolution der Elektroautoindustrie beteiligt sind und eine führende Rolle dabei spielen, Ungarn nicht nur als Standort für die Produktion, sondern auch für Forschung, Entwicklung und Technik betrachten“. Was die Ausweitung der Zusammenarbeit auf die Kernenergie betrifft, so sagte Szijjártó, dass der Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung, den Möglichkeiten der Nuklearindustrie im Bereich der Gesundheitswissenschaften und den Möglichkeiten des Umweltschutzes und des Recyclings liegen wird. Im Zusammenhang mit Plänen zur Trennung der chinesischen und der europäischen Wirtschaft, die von einigen linken Politikern befürwortet werden, sagte Szijjártó, solche Pläne müssten verhindert werden.