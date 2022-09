Szijjártó: Chinesische Investitionen fördern das Wachstum

Umfangreiche chinesische Investitionen könnten es Ungarn ermöglichen, das Wachstum aufrechtzuerhalten, wenn Europa an der Schwelle zur Rezession steht, sagte Außenminister Péter Szijjártó in New York nach Gesprächen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi am Rande der UN-Generalversammlung, wie das Außenministerium mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Da Ungarn in hohem Maße von der bilateralen Zusammenarbeit profitiere, die auf gegenseitigen Interessen und Respekt beruhe, liege die Aufrechterhaltung dieser Zusammenarbeit im nationalen Interesse Ungarns, sagte Szijjártó. China wird im Jahr 2022 der größte Investor in Ungarn sein, so wie es bereits im Jahr 2020 der Fall war, sagte Szijjártó und verwies auf die kürzlich angekündigte Investition des chinesischen Batterieherstellers CATL in Ostungarn in Höhe von 3.000 Milliarden Forint (7,5 Mrd. EUR), die größte Investition, die jemals in diesem Land getätigt wurde.

Szijjártó sagte, Wang habe ihm versichert, dass China den stabilen politisch-wirtschaftlichen Status und das wettbewerbsfähige Investitionsumfeld Ungarns schätze. Ungarn werde daher chinesische Unternehmen ermutigen, das Land als europäischen wirtschaftlichen Brückenkopf für weitere Investitionen zu betrachten. Er verwies auf das Rekordvolumen des bilateralen Handels im vergangenen Jahr und fügte hinzu, dass das Volumen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 bereits um mehr als 7 % auf insgesamt 6,5 Milliarden Dollar gestiegen sei.

Die Zusammenarbeit zwischen Ungarn und China basiere seit jeher auf gegenseitigem Respekt, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass Peking im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Fragen nie politische Kriterien aufgestellt habe. „Dies ist die Grundlage des gegenseitigen Vertrauens“ zwischen den beiden Ländern, sagte er. „Auf der Grundlage dieses Vertrauens fordern wir die Europäische Union auf, eine ähnlich effektive und für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit China zu pflegen“, sagte Szijjártó. Der ungarische Außenminister begrüßte die Wiederaufnahme direkter Handels- und Frachtflüge zwischen den beiden Ländern nach der Coronavirus-Pandemie. Ungarn unterstütze weiterhin den Grundsatz „Ein China“, sagte Szijjártó.