Nagy: Ungarn kann wichtiger Akteur in der Raumfahrtindustrie werden

Ungarns wirtschaftliches Ökosystem, seine Infrastruktur und sein intellektuelles Kapital machen das Land zu einem wichtigen Akteur in der Raumfahrtindustrie, sagte der ungarische Wirtschaftsminister in Martonvásár, am Rande von Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarns Fähigkeit zur Satellitenproduktion sei nicht nur eine wirtschaftliche und sicherheitspolitische Angelegenheit, sondern auch eine Frage der Souveränität, sagte Márton Nagy beim ersten Spatenstich für das Raumfahrttechnologie-Produktionszentrum des börsennotierten Unternehmens 4iG und des Raumfahrtunternehmens REMRED. Nagy sagte, die Raumfahrtindustrie habe eine „glänzende Zukunft vor sich“ und sei einer der am schnellsten wachsenden Sektoren der Welt, der zudem als krisenresistent gelte. Unter Berufung auf Schätzungen sagte er, dass der Wert der globalen Raumfahrtindustrie von 630 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr bis 2035 auf 1,8 Billionen Dollar anwachsen könnte. Die Investition von 4iG und REMRED in Höhe von mehr als 10 Mrd. Forint (25,6 Mio. EUR) in die neue Produktionseinheit werde mindestens 85 Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung schaffen, sagte der Minister.