Wirtschaftsminister trifft deutsche Industrievertreter

Wirtschaftsminister Márton Nagy traf sich in Budapest mit Philipp Haussmann, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, und Barbara Zollmann, Vorstandsmitglied der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer (DUIHK), zu Gesprächen, teilte sein Ministerium mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Bei den Gesprächen wies der Minister darauf hin, dass Deutschland mit einem Anteil von 24 % am Außenhandel Ungarns wichtigster Handelspartner sei, so das Ministerium in einer Erklärung. Deutsche Unternehmen beschäftigen über 220.000 Menschen in Ungarn und repräsentieren 18,7 Milliarden Euro an ausländischen Direktinvestitionen von insgesamt 100 Milliarden Euro, sagte er. Die beiden Seiten erörterten die bilateralen Wirtschafts- und Geschäftsbeziehungen und die Zusammenarbeit. Nagy sagte, dass die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen unter anderem in den Bereichen Fahrzeugbau, Einzelhandel, Telekommunikation und Verteidigung weiterhin eng und erfolgreich sei. Dank des günstigen Geschäftsumfelds würden vier Fünftel der hier anwesenden deutschen Unternehmen Ungarn wieder als Investitionsstandort wählen, sagte der Minister.