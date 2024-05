Wer wird sie gewinnen …

… die Wahl zum Bürgermeister in Marcali? Sie findet am Sonntag, 9. Juni statt. Genügend Kandidaten absolvieren bis dahin noch den anstrengenden Wahlkampf, um sich am Stichtag als neuer oder alter Chef im Rathaus in Marcali ihren Wählern präsentieren zu können.





Auf der Favoritenliste stehen mit Sicherheit einige Kandidaten ganz oben, ob aber ein Außenseiter gewinnen kann, wer weiß? Auf alle Fälle wird es für die schöne Stadt eine aufregende Wahl und die Prognosen für den einen oder anderen stehen bestimmt nicht schlecht. Wenn die Wahllokale am Abend geschlossen haben und die Wahlzettel gezählt sind, wissen wir mehr. Bis dahin gilt für die Kandidaten: noch viele Hände schütteln und präsent sein.

Text/Foto: Eva