Orbán: Angriff auf ein NATO-Mitgliedsland unwahrscheinlich

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass die Chancen sehr gering seien, dass irgendjemand es heute wagen würde, ein NATO-Mitgliedsland anzugreifen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die NATO habe deutlich gemacht, dass sie ein Verteidigungsbündnis sei und keine militärische Aktion dulden werde, die die Souveränität eines NATO-Mitgliedstaates verletze, so Orbán. Er sagte, er interpretiere die Hinweise auf eine Bedrohung durch Russland als Vorbereitungsmanöver der Europäer oder des Westens für einen Kriegseintritt. Anstatt den Konflikt als Krieg zwischen zwei slawischen Nationen zu behandeln und zu lokalisieren, hätten die Westeuropäer den Konflikt als ihren eigenen Krieg erkannt. Die Verschiebung der deutschen Position zeige sehr gut, wie „wir jeden Monat dem Krieg näher kommen“, sagte er. Jetzt spreche man bereits von Plänen, dass bestimmte Länder russische Militärausrüstung im ukrainischen Luftraum zerstören oder ukrainisches Gebiet außerhalb der Frontlinie betreten könnten, fügte er hinzu. „Mit einem Verständnis der europäischen Geschichte kann man dies als Kommunikationsmanöver für Kriegsaktivitäten betrachten“, sagte er.

Orbán sagte, es sei unmöglich zu sagen, wie lange es dauern werde, bis die europäische Strategie Erfolg haben werde, wie viele Waffen und wie viel Geld noch geschickt werden müssten. Früher oder später könne es zu einer Konfrontation zwischen der NATO, der Europäischen Union und der Atommacht Russland kommen, eine Situation, die Anlass zu den „düstersten Visionen“ gebe, so Orbán. Ungarn befinde sich derzeit in einer sehr schwierigen Situation, weil „wir das Land sind, das auf dem Grundvertrag der NATO und dem Konsens, der ihre Mission bestimmt, besteht“, so der Ministerpräsident. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, das geschaffen wurde, um sicherzustellen, dass im Falle eines Angriffs auf ein Mitgliedsland die anderen zu Hilfe kommen, sagte er. Es sei nicht die Rede davon, dass die NATO militärische Operationen außerhalb ihres Territoriums durchführe und sich an Kriegen mit Ländern beteilige, die nicht dem Bündnis angehörten. „Gleichzeitig ist es so, als ob alle in einer anderen Zukunft leben würden, und in Brüssel laufen Vorbereitungen in Arbeitsgruppen, wie sich die NATO an einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine beteiligen könnte“, sagte er.

Zur Situation Ungarns in diesem Zusammenhang sagte Orbán, dass Ungarn als NATO-Mitglied Vertreter in diesen Gruppen habe, „aber wir wollen uns nicht an dem Konflikt beteiligen, weder durch finanzielle Beiträge noch durch Waffenlieferungen, auch nicht im Rahmen der NATO“. Er sei sich nicht sicher, „wie lange diese Situation aufrechterhalten werden kann“, und fügte hinzu, dass Ungarn daher „seine Position innerhalb des Militärbündnisses neu definieren“ müsse. „Es wird ernsthaft daran gearbeitet, zu definieren, wie Ungarn als NATO-Mitglied existieren kann, ohne an NATO-Aktionen außerhalb des Territoriums des Militärbündnisses teilzunehmen“, sagte er. Die ungarische Diplomatie müsse diese Frage klären, sagte Orbán und fügte hinzu, dass eine „neue Beschreibung“, eine „neue Definition“ geschaffen werden müsse.