Karácsony verspricht Verbesserung des Lebensstandards, Vitézy verspricht Entwicklungen statt Parteipolitik

Budapests Bürgermeister Gergely Karácsony, der Bürgermeisterkandidat der oppositionellen Párbeszéd-Grünen-DK-MSZP, sagte am späten Freitag, sein Hauptziel sei es, den Lebensstandard der Budapester zu verbessern, während Dávid Vitézy, der Bürgermeisterkandidat der oppositionellen LMP und der With David Vitézy Association for Budapest, sagte, Budapest brauche Entwicklungen und dürfe nicht als Schlachtfeld für Parteipolitik benutzt werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Debatte der Bürgermeisterkandidaten, die auf dem Youtube-Kanal von Partizan stattfand, nahm Alexandra Szentkirályi, die Kandidatin der Regierungsparteien, nicht teil. Karácsony sagte, er sei ein Politiker, der sowohl für grüne, linke und liberale als auch für konservative Werte offen sei, und fügte hinzu, dass Budapest und Ungarn grüner und gerechter werden sollten. Ein Ausgangspunkt für seine Maßnahmen als Bürgermeister sei der menschliche Wunsch nach einem erfüllteren, gesünderen und längeren Leben. Vitézy sagte, er sei kein Parteipolitiker und fügte hinzu, sein Programm biete die Möglichkeit, die in Budapest vorherrschende Parteipolitik zu ersetzen. Er kritisierte Karácsony dafür, dass er seine Wahlversprechen nicht einhalte und seine Position als Bürgermeister für seine eigenen politischen Ziele nutze.

Karácsony sagte, dass die Coronavirus-Pandemie, die Energiekrise und die Sparmaßnahmen der Regierung im letzten Jahr 365 Milliarden Forint aus der Stadtkasse genommen hätten. Trotz des schlechten Zustands der Straßen habe sich das öffentliche Verkehrssystem in Budapest dynamisch entwickelt, und er nannte die Einführung eines kombinierten Fahrscheins für den öffentlichen Verkehr „von historischer Bedeutung“.