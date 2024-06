Moody’s bewertet die ungarische Wirtschaft positiv

Die Rating-Agentur Moody’s Ratings hat die ungarische Wirtschaft im Rahmen einer regelmäßigen Überprüfung des ungarischen Staatsratings positiv bewertet, teilte Finanzminister Mihály Varga in den frühen Morgenstunden des Samstags in einem Posting auf Facebook mit. Varga wies darauf hin, dass Moody’s keine Rating-Maßnahmen ergriffen habe und dass das aktuelle Rating Ungarns mit stabilem Ausblick in Kraft bleibe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In ihrer Analyse bewertete Moody’s die Verringerung der Haushaltslücke und der Staatsverschuldung durch die Regierung positiv. Moody’s erkannte auch die starken Wachstumsaussichten der ungarischen Wirtschaft an und verwies auf die steigenden Investitionen sowie die Zunahme der Exporte und des Konsums, fügte er hinzu. „Trotz des Krieges in der benachbarten Ukraine und der Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union stufen alle drei großen Ratingagenturen Ungarn in die Kategorie Investment Grade ein und bewerten es zwei Stufen höher als zu Beginn des letzten Jahrzehnts“, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Wirtschaftsministerium sagte in einer Erklärung, dass das Vertrauen in Ungarn trotz der eskalierenden Kriegssituation ungebrochen sei. Die Bewertung Ungarns auf den internationalen Geldmärkten sei günstig und ungarische Staatspapiere seien nach wie vor beliebt, was durch erfolgreiche Anleiheauktionen und den Zufluss ausländischer Direktinvestitionen (ADI) belegt werde. Die größten deutschen Automobilhersteller investieren in Ungarn, ebenso wie Hightech-Unternehmen der Elektroautoindustrie wie BYD und CATL aus China, so der Bericht. Ungarns Finanzlage ist stabil und sicher, und die Regierung hat sich zu einer disziplinierten Haushaltsführung sowie zum Abbau der Haushaltslücke und der Staatsverschuldung verpflichtet, so der Bericht weiter.