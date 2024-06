Szentkirályi zieht Kandidatur für Bürgermeisteramt in Budapest zurück

Alexandra Szentkirályi zieht ihre Kandidatur für das Amt des Budapester Bürgermeisters zurück und fordert ihre Anhänger auf, für Dávid Vitézy zu stimmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Szentkirályi, die Kandidatin der regierenden Fidesz-Christdemokraten, gab ihren Rückzug am frühen Freitagmorgen auf Facebook bekannt. Sie bat ihre Anhänger, für Vitézy als Budapester Bürgermeister und für die Liste der Fidesz-Christdemokraten zu stimmen. Vitézy, der von der grünen Oppositionspartei LMP und einem lokalen Verein vorgeschlagen wurde, sagte: „Der erste Sieg ist da, der zweite wird am Sonntag kommen“. Auf Facebook erklärte er, er habe zu Beginn seiner Kampagne gewusst, dass er die Politik der Regierung von Verkehrsminister János Lázár, „die alle wichtigen Entwicklungen blockiert“, sowie die „nationalen politischen Ambitionen“ des Amtsinhabers Gergely Karácsony, „der sich beklagt und zögert, während er nichts tut“, besiegen müsse. Er sagte, dass er als Bürgermeister weder mit dem Fidesz noch mit der linken Demokratischen Koalition eine Koalition eingehen werde. Budapest und die Unternehmen der Hauptstadt würden „von Fachleuten und nicht von gescheiterten Parteicliquen geführt werden“. „Die Leute von Gyurcsány sind weg, aber die Leute von Orbán können auch nicht ihren Platz einnehmen“, sagte er und bezog sich dabei auf den ehemaligen sozialistischen Ministerpräsidenten, der die Demokratische Koalition führt, bzw. auf den derzeitigen Premierminister. Als Reaktion darauf schrieb Karácsony auf Facebook: „Die Scharade ist also vorbei.“ Er betonte, dass Szentkirályis Rückzug Teil eines „dunklen und zynischen politischen Deals“ sei und dass Vitézy „der Kandidat des Fidesz“ sei. Er nannte den „Deal“ einen „Verrat“ an den Wählern. „Der Fidesz hat seine Wähler verraten, so wie er Budapest in den letzten fünf Jahren verraten hat“, fügte er hinzu.