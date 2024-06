Orbán: Wir wollen kein Blut für die Ukraine vergießen, wir werden nicht in den Krieg ziehen

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte den Teilnehmern des Friedensmarsches in Budapest am Samstag, dass der Verzicht auf den Frieden bedeute, „sich für den Tod für die Sache der Ukraine zu entscheiden“, aber „wir wollen kein Blut für die Ukraine vergießen, wir werden nicht in den Krieg ziehen, und wir werden nicht für jemand anderen auf fremdem Boden sterben“, sagte er – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Rede auf der Margareteninsel unterstützte Orbán die Kandidaten des Bündnisses aus Fidesz und Christdemokraten bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und erklärte, Ungarn könne sich nur dann aus dem Krieg heraushalten, wenn die ungarischen Wähler der Regierung den Rücken stärken. „Wollen wir ungarisches Blut für die Ukraine vergießen? Nein! Wir werden nicht in den Krieg ziehen, wir werden nicht für jemand anderen auf fremdem Boden sterben“, sagte Orbán in seiner Rede. In seiner Rede auf dem von der Bürgerunion (CÖF) und ihrer Stiftung CÖKA organisierten Friedensmarsch sagte Orbán, dass es unmöglich sei, sich vor dem Krieg zu verstecken, und dass das einzige Gegenmittel zum Krieg der Frieden sei. „Unsere Aufgabe ist es, uns aus dem Krieg herauszuhalten und Ungarn als eine Insel des Friedens zu erhalten“, sagte Orbán. Er sagte, das Böse stecke hinter den Weltkriegen und forderte die Menschen auf, nicht nachzugeben. Die Zeit des Exorzismus sei gekommen, fügte er hinzu. „Entweder gewinnen wir oder sie gewinnen. Es gibt keinen dritten Weg, nur einen dritten Weltkrieg“, sagte er. Orbán sagte, es gebe keine Lösung für den Krieg auf dem Schlachtfeld und forderte einen Waffenstillstand und Friedensgespräche.