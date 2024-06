Orbán: Wir haben zwei Wahlen gewonnen

Am Sonntag fanden in Ungarn zwei Wahlen statt, und „wir haben beide gewonnen“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán vor Mitgliedern seines regierenden Bündnisses aus Fidesz und Christdemokraten, als die Teilergebnisse bekannt gegeben wurden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und den Kommunalwahlen am Sonntag lag die Wahlbeteiligung bei rund 57 %, „ein weiterer schöner Rekord“, so Orbán. „Die Demokratie ist lebendig und gut, danke“, fügte er hinzu. Die Menschen in Ungarn „haben eine klare Botschaft gesendet, dass sie Frieden wollen“, sagte er und fügte hinzu, die „politische Botschaft“ der EP-Wahlen sei, dass die Ungarn deutlich gemacht hätten, dass sie den Frieden dem Krieg vorziehen. Orbán sagte, das Wahlergebnis bestärke die Regierung in ihrer Friedenspolitik und versprach, die Regierung werde das Mandat der Wähler nutzen, um „ihre Bemühungen zu verdoppeln, Ungarn aus dem Krieg herauszuhalten“. „Um das Ergebnis der Europawahl zusammenzufassen, können wir ein Telegramm nach Brüssel schicken, in dem steht: ‚Migration stoppen, Gender stoppen, Krieg stoppen, Soros stoppen, Brüssel stoppen‘“, sagte Orbán.

Nach Auszählung von 83,57 % der Stimmen wird der Fidesz 11 Sitze im Europäischen Parlament erhalten, die Tisza-Partei von Péter Magyar 7 Sitze, das linke Oppositionsbündnis 2 Mandate und die Heimatbewegung einen Sitz. Nach Auszählung von 95,64 % der Stimmen ergab das Ergebnis der Budapester Bürgermeisterwahl einen hauchdünnen Vorsprung für den Amtsinhaber Gergely Karácsony.