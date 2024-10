Szentkirályi bittet Wirtschaftsminister, die Wohnungskrise in Budapest anzugehen

Alexandra Szentkirályi, die Budapester Fraktionsvorsitzende der regierenden Fidesz-Christdemokraten, sagte am Freitag, sie habe Wirtschaftsminister Márton Nagy gebeten, Pläne zur Verringerung der Wohnungskrise in Budapest zu diskutieren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szentkirályi sagte auf Facebook, dass trotz der Versprechen des Budapester Bürgermeisters Gergely Karácsony, das Problem zu lösen, in den letzten fünf Jahren nichts geschehen sei. In Budapest habe sich eine Wohnungskrise entwickelt, fügte sie hinzu. „Ich habe mich in einem Brief an Wirtschaftsminister Márton Nagy gewandt. Ich leite Koordinierungsgespräche zur Ausarbeitung eines Aktionsplans für den Wohnungsbau in der Hauptstadt ein, um die Wohnungsprobleme der Budapester Bürger zu lösen“, sagte sie. Szentkirályi sagte, sie habe vorgeschlagen, sich besonders auf die Möglichkeiten des Wohnungserwerbs für junge Menschen, die Ausweitung der Unterbringungskapazitäten für Studenten, die kurzfristige Vermietung von Wohnungen, Airbnb, die Situation der Mietwohnungen in der Hauptstadt und die Mietpreise zu konzentrieren.