Fidesz hätte zwei Drittel der Stimmen gewinnen können

Das regierende Bündnis aus Fidesz und Christdemokraten hat bei den Europawahlen am Sonntag 44,61 % der Stimmen erhalten, was nach Angaben des Nézőpont-Instituts ausreichen dürfte, um im eigenen Land eine Zweidrittelmehrheit im Parlament zu erreichen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ergebnisse der Koalition aus den linken Parteien (8,1 %), der neuen Tisza-Partei (26,7 %) und der Partei Unsere Heimat (6,8 %) „würden nicht ausreichen, um die Regierung zu stürzen oder die Zweidrittelmehrheit der Regierungsparteien zu brechen“, so Nézőpont. Hätte Ungarn am Sonntag nationale Wahlen abgehalten, hätten die Regierungsparteien 135 Parlamentssitze erringen können, während die Oppositionsparteien „eine noch größere Niederlage als 2022 erlitten hätten“. In einem solchen Szenario wäre die Tisza-Partei mit 45 Mandaten die größte Oppositionsgruppe, die Koalition der Linksparteien mit 10 Mandaten und Unsere Heimat mit 8 Mandaten. Die Parteien, die es dieses Mal nicht ins EP geschafft haben, hätten auch keine Sitze im ungarischen Parlament gewonnen, so der Think-Tank.

Analysten verschiedener Forschungsinstitute waren sich einig, dass das Fidesz-geführte Bündnis angesichts des Krieges, der schwierigen Umstände und der Tatsache, dass es sich in der Mitte seiner Amtszeit befindet, „ein sehr gutes Ergebnis“ erzielt hat. Die Wahlen vom Sonntag hätten bewiesen, dass „Ungarn ein rechtslastiges Land ist“.