Ausbruch aus dem Hamsterrad – Neuanfang: Einen Schlussstrich ziehen

Neuanfänge können gewünscht, aber auch notwendig sein. Es gibt unzählige Gründe und Ursachen, warum wir einen Neuanfang wagen müssen. Sind wir beispielsweise in unserem Job unglücklich, dominiert ein ungesunder Lebensstil den Alltag oder sind wir mit unserer allgemeinen Lebenssituation unzufrieden, kann eine Veränderung entscheidend sein. Nicht immer gelingt es jedoch, letztlich die Reißleine zu ziehen.

Meist stehen wir individuellen Befürchtungen und Ängsten gegenüber, die uns daran hindern, einen neuen Weg einzuschlagen. Ignorieren wir aber die Warnsignale und verharren in der aktuellen Situation, können wir unter Umständen langfristig krank werden. Doch wie fangen wir neu an?

Was macht uns unglücklich?

Schließen wir ein Kapitel, beginnt automatisch ein Neues. Bevor wir dies aber tun, sollten wir uns genau anschauen, was uns unglücklich macht und welche Veränderungen wir uns wünschen. Listen erweisen sich dabei als besonders hilfreich. Teilen wir unser Leben in verschiedene Kategorien ein, erhalten wir einen guten Überblick. Des Weiteren können wir Prioritäten setzen und bestimmte Ziele festlegen, die wir in einem vorgegebenen Zeitraum erreichen möchten.

Ein anschauliches Beispiel stellt der berufliche Werdegang dar. Die Arbeitsstelle nimmt einen großen Platz in unserem Alltag ein. Wir widmen teilweise mehr als vierzig Stunden in der Woche unserem Beruf. Eine Woche hat 168 Stunden; knapp 24 % unserer Wochenzeit verbringen wir somit mit der Arbeit. Das scheint nicht viel zu sein; ziehen wir jedoch die durchschnittliche Schlafdauer von acht Stunden ab, bleiben uns rund 57 %, also 95,76 Stunden reine Freizeit übrig. Die wenigsten Menschen nutzen diese Zeit effektiv; schließlich gehen davon noch Stunden für das Zubereiten von Mahlzeiten, für das Einkaufen sowie außerdienstliche Termine ab.

Treten im Berufsalltag Probleme oder immer größer werdende Herausforderungen auf, die zu einer Minderung des Wohlbefindens und der Zufriedenheit führen, nehmen wir diese nach Feierabend mit nach Hause. Fast nie schaffen wir es, die Probleme oder Konflikte auf der Arbeit zu lassen. Infolgedessen verbringen wir nicht vierzig Stunden mit der Arbeit, sondern oftmals weitaus mehr. Dies führt natürlich dazu, dass uns weniger Freizeit zur Verfügung steht. Überdies können Unzufriedenheiten sowie ein erhöhtes Stresspensum im Beruf mit körperlichen und seelischen Beschwerden einhergehen. In unserer Freizeit bemerken wir, dass wir schlapp, erschöpft und ausgelaugt sind. Effektive Erholung und Entspannung bleiben dadurch natürlich aus.

Die berufliche Perspektive

Bevor die Belastungen im Job zu groß oder gar unerträglich werden, sollten wir handeln. Ein Jobwechsel kann die Lösung sein und wirkt sich positiv auf das Selbstbewusstsein aus. Wir sollten aber schauen, was uns in unserem aktuellen Berufsleben fehlt und welche Ziele wir langfristig haben. Eine große Rolle spielt außerdem das Angestelltenverhältnis, welches oftmals mit einem geringen Handlungsspielraum einhergeht. Dies liegt einfach daran, dass der Arbeitgeber gewisse Strukturen vorgibt. Liegt die Problematik tatsächlich in dem Berufsmodell, können wir auch dieses verändern. Infrage könnte dann die Selbstständigkeit kommen.

Der Lebensstil

Neben dem Berufsleben sollten wir unser Privatleben, um genauer zu sein unseren Lebensstil, unter die Lupe nehmen. Ein gesunder Lebensstil sieht eine ausgewogene Ernährung sowie körperliche Betätigung vor. Nährstoffreiche Lebensmittel stärken das Immunsystem und schützen uns vor unterschiedlichen Krankheiten. Überdies sind wir energiegeladener und verfügen über mehr Antrieb, wodurch wir Herausforderungen leichter meistern.

Stress hingegen hat bei einem natürlichen Lebensstil nichts zu suchen. Selbstverständlich gehören stressige Situationen oder Phasen zu unserem Leben dazu, Oberhand sollten sie aber nicht gewinnen. Die Auswirkungen von Stress sollten wir nicht unterschätzen. Sie können uns krank machen und in unserem Alltag stark einschränken. Ein Neuanfang, welcher sich durch einen beruflichen Wechsel, eine gesunde Ernährung sowie Sport auszeichnet, unterstützt uns dabei, Stress effektiv abzubauen und vorzubeugen. Verändern wir jeden Tag ein kleines bisschen, verzeichnen wir schon bald große Erfolge.