China ist größter ausländischer Investor in Ungarn

Ungarns größte Investitionen auf der grünen Wiese sind mit China verbunden, das zum größten ausländischen Investor im Land geworden ist, sagte ein Staatssekretär des Außenministeriums am Donnerstag in Gödöllő, in der Nähe von Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede auf dem Fujian Investment Forum sagte Levente Magyar, der Besuch einer Delegation aus Chinas südöstlicher Provinz sei „Teil einer unsichtbaren Reihe“. Chinesische Beziehungen spielen in der ungarischen Außenpolitik eine „besondere Rolle“, wie hochrangige Besuche wie der von Präsident Xi Jinping und der des Gouverneurs von Fujian zeigen, sagte er.