Szijjártó nimmt an der Einweihung der Produktionshalle von S.E.G.A. Hungary teil

Das chinesische Unternehmen S.E.G.A. Hungary hat am Donnerstag in Anwesenheit von Außenminister Péter Szijjártó eine Produktionshalle in Szirmabesenyő, im Nordosten Ungarns, eingeweiht und ein neues F+E-Projekt angekündigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





S.E.G.A. Hungary wird am Standort in der Nähe von Miskolc Anlasser und Generatoren herstellen. In seiner Ansprache sagte Szijjártó, dass der Staat das Investitionsprogramm in Höhe von 4,5 Milliarden Forint (12,4 Mio. EUR), mit dem 40 Arbeitsplätze für Ingenieure geschaffen und die 1.426 Arbeitsplätze des Unternehmens erhalten werden sollen, mit einem Zuschuss von 1,3 Milliarden Forint unterstützt. Szijjártó sagte, die Strategie der Regierung zur Öffnung nach Osten habe sich „eindeutig als Erfolg erwiesen“ und Ungarn zu einem Hauptziel für chinesische Investitionen in Mitteleuropa gemacht. Während 2019 Südkorea der größte Investor in Ungarn gewesen sei, habe China 2020 die Führung übernommen, und „in diesem Jahr gab es bisher einen Gleichstand im Wettbewerb“. Er sagte, dass „Ungarn und das ungarische Volk erheblich von diesen Beziehungen profitiert haben und profitieren werden“ und fügte hinzu, dass China der fünftgrößte Handelspartner Ungarns sei und der Umsatz des bilateralen Handels in den ersten acht Monaten des Jahres 2021 um 21 % gestiegen sei.