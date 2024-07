Nagy im Gespräch mit dem Vizepräsidenten der Bank of China

Wirtschaftsminister Márton Nagy hat in seinem Büro Gespräche mit Zhang Xiaodong, dem Vizepräsidenten der Bank of China, geführt, um neue gemeinsame Projekte mit Schwerpunkt auf der Finanzierung von Energie- und Infrastrukturprojekten zu erkunden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„In diesem Jahr feiern wir den 75. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern“, teilte das Ministerium in einer Erklärung mit. „Die Bemühungen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit ein neues Niveau erreicht hat“, hieß es, und die Bank of China unterstützte aktiv die Seidenstraßeninitiative und ihre Integration in die ungarische Ostöffnungspolitik. Außerdem koordiniere die BoC ihre Entwicklungsstrategie im Einklang mit den grünen Entwicklungszielen der Europäischen Union, hieß es in der Erklärung.