Nagy: Ungarn muss Beziehungen zu China stärken

Ungarn müsse seine Beziehungen zu China verstärken, wenn das Land seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern wolle, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy am Donnerstag in Budapest auf der Sitzung des Thematischen Forums zur pragmatischen Zusammenarbeit zwischen China und Ungarn im Rahmen der Seidenstraßeninitiative – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy sagte, Ungarn verfüge aufgrund seiner hervorragenden geografischen Lage, seiner fortschrittlichen inländischen Infrastruktur und seines wettbewerbsfähigen Investorenumfelds über alle Ressourcen, um ein regionales Logistikzentrum für chinesische Waren zu werden. Heute genieße der gemeinsam finanzierte Ausbau der Straßen-, Eisenbahn- und Logistikinfrastruktur Priorität in der bilateralen Zusammenarbeit, sagte Nagy und fügte hinzu, dass die Digitalisierung ebenfalls zu einem wichtigen Bereich der ungarisch-chinesischen Beziehungen werden könne.

Die Regierung unterstützt die Förderung der Zusammenarbeit zwischen dem ungarischen Unternehmen 4iG und dem chinesischen Unternehmen Huawei. Nagy begrüßte auch die Präsenz der größten chinesischen Banken, der Bank of China, der China Construction Bank und der China Development Bank, in Ungarn und wies darauf hin, dass auch die ICBC bald auf den ungarischen Markt kommen könnte. Er sagte, die Regierung wolle weitere inländische Projekte in die Liste der kofinanzierten Investitionen aufnehmen. Die Eisenbahnlinie Budapest-Belgrad soll bis zum nächsten Sommer fertig gestellt werden, und er erwähnte fünf Projekte in den Bereichen Logistik und Eisenbahn, deren Einzelheiten bald bekannt gegeben werden sollen.

Liu Bu, Ministerialrat der chinesischen Botschaft in Budapest, begrüßte die Tatsache, dass Chinas Seidenstraßeninitiative mit der Ostöffnung Ungarns verbunden wurden. Er sagte, die Stärkung der Beziehungen und die gemeinsamen Erfolge seien für beide Länder wichtig. Ungarn sei nun ein Vertriebszentrum für chinesische Waren in Europa, und auch ungarische Waren erreichten den chinesischen Markt in immer größeren Mengen. Die Zusammenarbeit wird auch durch den Ausbau der Verkehrsverbindungen und die im März angekündigte Visumbefreiung begünstigt, die neben Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg und der Schweiz auch für Ungarn gilt, fügte er hinzu.

Nagy betonte, dass die ungarische Regierung protektionistische Bestrebungen ablehnt, die darauf abzielen, chinesische Waren vom europäischen Markt auszuschließen, und wies darauf hin, dass China heute die meisten ausländischen Direktinvestitionen im Bereich der Elektromobilität in Ungarn tätigt und mit einem Anteil von 4 % am ungarischen Außenhandel der neuntgrößte Handelspartner des Landes ist.