Szijjártó: Große Tragödie, wenn die NATO zum Anti-China-Block wird

Ungarn unterstützt zwar die Zusammenarbeit der NATO mit den Ländern des indopazifischen Raums, doch darf dies nicht auf Kosten der möglichen „großen Tragödie“ der Bildung eines „Anti-China-Blocks“ gehen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am letzten Tag des NATO-Gipfels in Washington, DC am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte, es sei „in Ordnung“, wenn sich die NATO auf die Zusammenarbeit in der Region des Indischen Ozeans konzentriere, aber nur solange sie nicht „gegen jemanden“ gerichtet sei. Er sagte, Ungarn werde niemanden unterstützen, der die Beziehungen der NATO im indopazifischen Raum in die Richtung dränge, dass die NATO zu einem Anti-China-Block werde. Das wäre eine „große Tragödie“. Er sagte, die Welt erlebe bereits Blockaden, die nicht im Interesse Ungarns seien, „deshalb wollen wir nicht, dass die NATO ein Bündnis gegen irgendjemanden wird“. Der Minister begrüßte, dass die indo-pazifischen Partnerschaften „befreundete Länder wie Südkorea und Japan“ umfassten, und verwies auf deren wichtige Rolle für Ungarns Wirtschaft und die „Automobilrevolution“. Die NATO müsse jedoch beim Aufbau von Außenbeziehungen ihre Rolle als Verteidigungsbündnis berücksichtigen, sagte er. „Wir können kein Aggressionsbündnis“ werden und einen „Anti-China-Block“ bilden, fügte er hinzu.