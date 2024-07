Ungarische Universitäten steigen in Hochschulrankings auf

Acht ungarische Universitäten sind im europäischen Hochschulranking 2025 von Quacquarelli Symonds, das am Dienstag veröffentlicht wurde, aufgestiegen, während 15 ungarische Universitäten auf der Liste stehen, teilte das Ministerium für Kultur und Innovation am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Erklärung des Ministeriums hieß es, die Ergebnisse seien ein Beweis dafür, wie gut das ungarische Universitätsmodell trotz der Hindernisse aus Brüssel funktioniere und wie sehr das Hochschulsystem an Stärke und Wettbewerbsfähigkeit gewinne. Acht von 15 ungarischen Universitäten, darunter die Universitäten Obuda, Pécs und Debrecen, machten große Fortschritte, während vier ihre Position angesichts des sich verschärfenden globalen Wettbewerbs und der Tatsache, dass immer mehr Universitäten bewertet wurden, halten konnten. In der Erklärung wurde auch der „illegale Ausschluss aus den Erasmus+ Programmen“ als überwundene Herausforderung genannt.

Die Budapester ELTE-Universität liegt auf Platz 190, Debrecen auf Platz 222, Szeged auf Platz 228 und BME auf Platz 247, während Pécs, die Istvan-Szechenyi-Universität in Györ und die Corvinus-Universität in Budapest neben MATE, der Obuda-Universität, Miskolc und der Pannon-Universität zu den Top 500 gehören. Vor fünf Jahren befanden sich 7 Universitäten unter den besten fünf Prozent der Welt, heißt es in der Erklärung, und heute sind es bereits 12. Balázs Hankó, der Minister für Kultur und Innovation, erklärte, Ungarn strebe an, bis 2030 drei ungarische Universitäten unter den 100 besten in Europa zu haben und bis dahin auch eine in den Top 100 der Welt zu haben.