Die wiedergewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei „unsere Mitarbeiterin, nicht unsere Gegnerin“, im Gegensatz zu den „kriegsbefürwortenden Ministerpräsidenten mit einer aus europäischer Sicht fehlerhaften Haltung“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, die patriotischen Kräfte hätten bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni „große Gewinne, aber keinen Durchbruch“ erzielt. Orbán sagte, von der Leyens Leistung sei in den vergangenen fünf Jahren sehr schwach gewesen. Europa habe in der Frage des grünen Übergangs versagt, und wenn es so weitergehe, werde die europäische Industrie zerstört, sagte der Ministerpräsident im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zur Frage des Krieges sagte Orbán, Europa konzentriere sich auf die Beteiligung der ukrainischen Seite und nicht auf den Frieden. Von der Leyen sei „nicht unsere politische Gegnerin, sondern unsere Mitarbeiterin“, ihre Aufgabe als EU-Kommissionspräsidentin sei es, die von den Ministerpräsidenten der Mitgliedsstaaten festgelegten Richtlinien auszuführen, sagte er. „Ursula von der Leyen wird aus EU-Kassen bezahlt, sie ist also abhängig [von der EU]; sie muss tun, was die Ministerpräsidenten sagen“. Das wahre Gewicht der europäischen Politik liege beim Europäischen Rat, sagte er. „Das Problem ist nicht, was die Kommissionschefin getan oder nicht getan hat, sondern was die Ministerpräsidenten ihr erlauben zu tun oder zu lassen.“ Orbán sagte, er habe von der Leyens Wiederwahl nicht unterstützt, weil er ihre Leistung im Hinblick auf die Leitlinien des Europäischen Rates für schwach gehalten habe.