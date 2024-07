Orbán: EU sollte Außenpolitik der US-Demokraten nicht kopieren

Die Europäische Union sollte nicht die Außenpolitik der US-Demokraten kopieren, sondern einen neuen europäischen Ansatz mit strategischer Autonomie anstreben, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán vor dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Auf die Frage nach Ungarns „Friedensmission“ antwortete Orbán: „Wir kommen gut voran, es ist nicht einfach, wenn es Gegenwind gibt, aber im Moment haben wir alle geplanten Schritte gemacht“. Er sagte, er habe einige Vorschläge im Interesse des europäischen Ansatzes gemacht. „Ich komme langsam voran, aber sie denken darüber nach. Ich hoffe, dass ich mit den nächsten Schritten weiter vorankommen kann“, fügte er hinzu. Zu seinen jüngsten Gesprächen mit dem Ziel, Frieden in der Ukraine zu erreichen, sagte er, er habe seinen eigenen Standpunkt vertreten. Zu Donald Trump sagte Orbán: „Er ist ein Mann des Friedens, und was wir brauchen, ist Frieden“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zur Lage in Georgien sagte Orbán, das Land mache sich sehr gut, und die Regierung versuche, „unter äußerst schwierigen Umständen ihre Unabhängigkeit und Souveränität zu bewahren“. Auf die Frage, was seine Botschaft an die Ukraine sei, antwortete Orbán: „Ich bin mit euch“. Bis zum Frieden sei es noch ein weiter Weg, „weil es viele kriegsbefürwortende Länder gibt, die glauben, sie könnten die Russen mit militärischer Gewalt vernichten“, sagte er und fügte hinzu, dass der Konflikt nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden könne.