Aufsichtsbehörde gibt Anweisungen zur Vermeidung von Betrug bei Online-Krediten heraus

Die Ungarische Nationalbank (NBH) hat ein Rundschreiben herausgegeben, in dem sie die Banken anweist, Maßnahmen zu ergreifen, um Betrüger daran zu hindern, Privatkredite mit gestohlenen Informationen aufzunehmen, teilte die Zentralbank und Finanzmarktaufsicht am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die NBH wies die Banken an, ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, Online- oder Mobilanwendungen in ihrem Namen für Privatkredite zu verbieten. Sie forderte die Kreditgeber außerdem auf, Schutzmaßnahmen gegen unerlaubte Privatkreditanträge zu ergreifen. Die NBH wies auf Fälle hin, in denen Betrüger mit Hilfe von Informationen, die sie bei Online-Betrügereien gestohlen hatten, Privatkredite beantragten und es auf die Bankkonten der Opfer abgesehen hatten.