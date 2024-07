Orbán: Ungarn will EU-Wettbewerbspakt entwerfen

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Verbesserung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit sei ein zentrales Thema der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft. Ungarn werde auf der Tagung des Europäischen Rates am 8. November in Budapest einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit vorlegen, den es bereits mit Frankreich, Italien und Deutschland erörtert habe, so Orbán – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wettbewerbsfähigkeit ist wichtig, es geht darum, wie wir leben: Wenn wir wettbewerbsfähig sind, geht es uns gut, wenn wir nicht wettbewerbsfähig sind, geht es uns schlecht“, sagte er. Das Thema ist eng mit dem Krieg verbunden, sagte er. „Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ist extrem schwierig, solange enorme Summen in die Finanzierung des Krieges in der Ukraine fließen.“ Orbán sagte, dass die Mittel für die Ukraine weit über 100 Milliarden Forint (256 Mio. EUR) betragen hätten, „die von den europäischen Landwirten, der e-transition und der Entwicklung von Straßen, Brücken und Eisenbahnen abgezogen wurden“. Für den Frieden einzutreten sei daher gleichbedeutend damit, für Ungarn aufzustehen und zu arbeiten.

In einer Zeit des Friedens würde sich Ungarn sofort in einer anderen wirtschaftlichen Situation befinden, und den Menschen könnten mehr Möglichkeiten eröffnet werden, sagte er. Solange der Krieg andauert, muss der ungarische Haushalt ein „Kriegshaushalt“ bleiben. „Sobald wir Frieden schließen können, können wir zu einem Friedensbudget übergehen.“ Die Eckpunkte eines für Friedenszeiten konzipierten Haushalts 2025, der das Wirtschaftswachstum dieses Jahres verdoppeln würde, „liegen bereits in einer Schreibtischschublade“, sagte Orbán. „So groß ist der Unterschied zwischen Krieg und Frieden.“