Starmer: Ungarn wird Gastgeber des nächsten EPC-Gipfels

Die Europäische Politische Gemeinschaft wird ihr nächstes Gipfeltreffen in Ungarn abhalten, erklärte der britische Premierminister Keir Starmer auf der Abschlusspressekonferenz des EPC-Treffens, das am Donnerstag im Blenheim Palace stattfand – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der eintägige Gipfel war den Themen Hilfe für die Ukraine und Bekämpfung der illegalen Migration gewidmet. Die Teilnehmer des Treffens waren sich einig, dass das Problem der illegalen Migration dort angegangen werden sollte, wo es entsteht, sagte Starmer und fügte hinzu, dass das Vereinigte Königreich ein humanitäres Hilfsprogramm im Wert von 84 Millionen Pfund in Afrika und im Nahen Osten starten werde. Starmer sagte, der nächste EPC-Gipfel werde im Laufe dieses Jahres in Ungarn stattfinden, während für 2025 zwei Gipfeltreffen in Albanien und Dänemark geplant seien.