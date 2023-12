Entwicklungsfonds sind für Ungarn nützlich und stärken die Wettbewerbsfähigkeit der EU

Die Mittel, die Ungarn zur Finanzierung von Programmen zur Verbesserung der Umweltstandards und der Energieeffizienz eingesetzt hat, rund 1.400 Milliarden Forint (3,7 Mrd. EUR), haben auch die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union gestärkt, so der Minister für regionale Entwicklung am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In seiner Rede auf der Abschlussveranstaltung des operativen KEHOP-Programms für Umwelt- und Energieentwicklung in Kecskemét, Zentralungarn, sagte Tibor Navracsics, die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und der ungarischen Regierung sei erfolgreich gewesen. Es sei zu erwarten, dass Ungarn im Finanzzyklus 2014-2020 zu den Mitgliedstaaten gehöre, die die EU-Mittel am besten nutzen würden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren