Szijjártó: Paks erreicht neuen Meilenstein

Die Bauarbeiten für das Projekt Paks 2 werden demnächst intensiviert, da die Investition einen höheren Gang einlegt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Mit dem Abschluss der Erdarbeiten unter Block 5 des Kernkraftwerks Paks wurde ein neuer Meilenstein erreicht, und ähnliche Arbeiten unter Block 6 sind im Gange, sagte Péter Szijjártó, der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, am Montag. Länder, die den größten Teil ihres Energiebedarfs produzieren, gelten im Allgemeinen als „sicher“, so der Minister auf Facebook. Er fügte hinzu, dass Ungarn den Bau der beiden neuen Blöcke in Paks, dem einzigen kommerziellen Kernkraftwerk Ungarns, beschleunigen wolle. Szijjártó telefonierte am Montag mit Aleksey Likhacsov, dem Chef von Rosatom, dem Generalunternehmer für den Bau der beiden zusätzlichen Blöcke in Paks, und sie besprachen die wichtigsten Aufgaben für die nächsten Wochen, um das Projekt zu beschleunigen. Er sagte, dass 24.000 Pfähle in den Boden gebohrt worden seien, ein Drittel der Gesamtzahl, und dass mehr als 1.000 Menschen auf der Baustelle arbeiteten und diese Zahl bald deutlich ansteigen werde.