Erweiterung von Paks in der Bauphase

Die Bauphase des Kernkraftwerks Paks ist in vollem Gange, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag bei der Unterzeichnung des Bauzeitplans für die kommenden Jahre – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In den 2030er Jahren könnten die neuen Blöcke mit der Stromerzeugung beginnen, sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Alexej Lichatschow, dem Chef des russischen Kernenergieunternehmens Rosatom, der den Bau der neuen Reaktoren begrüßte. „Wir werden in der Lage sein, das neue Kernkraftwerk zu Beginn des nächsten Jahrzehnts an das Netz anzuschließen“, sagte Szijjártó. Paks sei nun das größte Atomprojekt in Europa, für das eine Baugenehmigung vorliege, sagte er. Dank der Investition werde Ungarn weiterhin zu den zwanzig Ländern der Welt gehören, deren Wirtschaft wachse, während sie gleichzeitig schädliche Emissionen reduzierten, sagte er und erklärte, dass die neuen Blöcke den Ausstoß von 17 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr vermeiden würden.

Rosatom teilte in einer Erklärung mit, dass Russland mit der Arbeit an den Ausrüstungen für das Aufrüstungsprojekt begonnen hat, deren Herstellung länger dauert. Bis Ende des Jahres sollen etwa 800-900 Menschen auf der Baustelle arbeiten, bis Ende 2024 rund 2.000. Auf dem Höhepunkt der Bauphase werden etwa 10.000 bis 13.000 Menschen auf der Baustelle arbeiten, heißt es in der Erklärung.