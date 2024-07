Szijjártó: Wachstum hängt von der Atom- und Solarindustrie und der Umstellung der Autoindustrie ab

Die Nuklear- und Solarenergiebranche sowie die Umstellung der Automobilindustrie sind die drei Säulen für das langfristige Wachstum Ungarns, sagte der Außen- und Handelsminister am Mittwoch in Bukarest. Bei einem Treffen der Partnerschaft für transatlantische Energie- und Klimakooperation (P-TECC) sagte Péter Szijjártó, die Ziele entstammten der Verpflichtung der Regierung, Ungarn bis 2050 kohlenstoffneutral zu machen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Außerdem wolle sie bis 2030 bis zu 90 % der Energieproduktion des Landes nachhaltig und kohlendioxidfrei machen, so Szijjártó in einer Erklärung des Ministeriums. Er beklagte die „ideologisch motivierten Debatten“ über die Kernenergie, begrüßte aber, dass die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten und die USA „als Befürworter der Kernenergie zusammenarbeiten können“. Mit der derzeit laufenden Modernisierung wird die Kapazität des ungarischen Kernkraftwerks in Paks von 2.000 MW auf 4.400 MW steigen und etwa 70 % des ungarischen Energiebedarfs decken, sagte er. Die beiden neuen Blöcke werden Ungarn in die Lage versetzen, den Ausstoß von Kohlendioxid um 17 Millionen Tonnen zu verringern und seine Gasimporte um 2,5 bis 3 Milliarden Kubikmeter pro Jahr zu reduzieren, sagte er. Die neuen Blöcke werden eine „sichere und kohlenstoffneutrale Stromversorgung“ für 1,8 Millionen Haushalte ermöglichen, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Gleichzeitig werden durch die Investition rund 3.000 direkte und weitere 11.000 indirekte Arbeitsplätze geschaffen. Der Bau und der Betrieb werden das ungarische BIP über 60 Jahre hinweg um 50 bis 65 Milliarden Dollar steigern, sagte er. Zum Thema Solarenergie erklärte Szijjártó auf der Podiumsdiskussion, dass Ungarn seine Kapazität in den letzten fünf Jahren auf 6.700 MW verachtfacht habe. Dies entspreche 47 % der gesamten Kraftwerkskapazität des Landes, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Bezug auf die Automobilindustrie sagte Szijjártó, dass Ungarn die Produktionsstätten aller drei deutschen Premium-Automobilhersteller und fünf der größten Batteriehersteller für E-Autos beherberge. Szijjártó wies darauf hin, dass die Umwelt- und Klimaziele ohne die Umstellung der Autoindustrie auf Elektrofahrzeuge nicht erreicht werden könnten. Diese beiden Branchen arbeiten eng zusammen, sagte er. „Deutsche Elektroautos [fahren] mit chinesischen Batterien. Das ist die Realität.“ Ungarn ist derzeit der viertgrößte Produzent von E-Batterien in der Welt und wird auf Platz 2 aufsteigen, sobald die laufenden Investitionen abgeschlossen sind, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Bezug auf die Gas- und Rohölversorgung sagte er, dass die Lieferkäufe durch die Infrastruktur bestimmt würden und daher „auf einer physischen Realität beruhen“ und nicht auf einer politischen Frage. Ungarn wäre „sehr glücklich“, seine Lieferungen zu diversifizieren, aber es bräuchte dazu alternative Routen, sagte er. Ungarn und die Slowakei hatten sich bereits früher an die Europäische Kommission gewandt und um eine Erhöhung der Kapazität der kroatischen Lieferroute gebeten, was jedoch ins Leere lief, da „Zagreb die Transitgebühren um das Fünffache erhöhte“, so Szijjártó. In der Zwischenzeit hat Ungarn Anfang des Jahres begonnen, Gas aus Aserbaidschan zu importieren, und ist damit das erste Nicht-Nachbarland, das Gas aus der Türkei bezieht. Ungarn gehörte zu einer Gruppe von Ländern, die sich an die Europäische Kommission gewandt hatten, um die Kapazität dieser Pipeline zu erhöhen, aber die Europäische Kommission lehnte die Bitte ab, die Entwicklung finanziell zu unterstützen, sagte er.