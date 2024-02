Verteidigungsminister Ungarns und der Slowakei fordern einen Waffenstillstand in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine müsse durch einen Waffenstillstand und Friedensgespräche beendet werden, sagte der ungarische Verteidigungsminister nach einem Treffen mit seinem slowakischen Amtskollegen am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Kristóf Szalay-Bobrovniczky und Robert Kaliňák besuchten Tata in Nordungarn und besichtigten neue Ausrüstung der 1. Panzerbrigade und ein Simulationszentrum, das dort für die Ausbildung genutzt wird. Szalay-Bobrovniczky sagte, er und Kaliňák seien sich in ihrer Einschätzung des Krieges in der Ukraine einig. Die Slowakei und Ungarn seien beide Mitglieder der Europäischen Union und der NATO sowie Nachbarn „mit einer gemeinsamen Geschichte und gemeinsamen Werten, in strategischer Partnerschaft“, sagte er. Ungarn sichert auch den slowakischen Luftraum, bis das Land die kürzlich bestellten Kampfjets in Empfang nimmt. Nach einer Präsentation von militärischer Ausrüstung wies Szalay-Bobrovniczky darauf hin, dass ein Teil der Ausrüstung in Ungarn hergestellt wird, „was eine Zusammenarbeit mit der Slowakei ermöglicht“.

Der stellvertretende Ministerpräsident Kaliňák, der auch als Verteidigungsminister fungiert, sagte: „Es ist nicht richtig, dass die Europäische Union nur eine Meinung zulässt.“ Eine Verlängerung des Konflikts würde niemandem nützen, sagte Kaliňák. „Wir brauchen Frieden und Ruhe, damit wir uns auf die Entwicklung unserer eigenen Länder konzentrieren können“, fügte er hinzu.