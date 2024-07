Formel 1 und Ed Sheeran führen zu einem Anstieg des Tourismus in Budapest

Der Große Preis von Ungarn und Ed Sheeran sorgten am Wochenende vom 19. bis 21. Juli für eine „Explosion“ des Tourismus in und um Budapest, so die Tourismusbehörde am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Während des Wochenendes vom 19. bis 21. Juli verzeichnete Budapest einen Anstieg der ausländischen Besucher um 38 %, während der Inlandstourismus im Vergleich zum Vorjahr um 36 % zunahm. Die Übernachtungen übertrafen die Zahlen des Vorjahres um 25 %, teilte die Ungarische Tourismusbehörde (MTÜ) mit. Die meisten der 85.000 Hotelgäste kamen aus dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden und Polen. Die Hälfte der Gästeübernachtungen wurde in den Hotels der Hauptstadt verbracht, während 39 % in Privatunterkünften und anderen Unterkünften während des Großen Preises von Ungarn verbracht wurden. Gödöllő, Mogyoród, Kerepes und Veresegyház, die Städte, die der Rennstrecke am nächsten liegen, verzeichneten fast fünfmal so viele Gästeübernachtungen wie eine Woche vor dem Rennen.