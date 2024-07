Orbán stellt große ungarische Strategie vor

Die Weltordnung ist im Umbruch, und Asien wird im Mittelpunkt stehen. Deshalb ist eine „ungarische Großstrategie“ sowohl notwendig als auch in Vorbereitung, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in seiner Rede an der Bálványos-Sommeruniversität in Băile Tuşnad, Rumänien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, dass die europäische Politik „zusammengebrochen“ sei und dass Europa den Schutz seiner eigenen Interessen aufgegeben habe. „Europa folgt derzeit bedingungslos der Politik der Demokratischen Partei der USA, selbst um den Preis der Selbstzerstörung“, sagte er und fügte hinzu, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen den europäischen Interessen schaden, die Energiepreise in die Höhe treiben und die europäische Wirtschaft wettbewerbsunfähig machen. Orbán sagte, das europäische Machtsystem habe sich bisher auf eine „Achse Paris-Berlin“ gestützt, die aber nicht mehr existiere oder zumindest „irrelevant und ausweichend“ geworden sei, verglichen mit dem „neuen Machtzentrum“, das London, Warschau, Kiew sowie die baltischen und skandinavischen Staaten umfasse. Die Idee, die Achse Paris-Berlin zu ersetzen, sei nicht neu, sondern „ein alter polnischer Plan“, der darin bestehe, Polen zum wichtigsten amerikanischen Stützpunkt auf dem Kontinent zu machen. Dazu sei es erforderlich, „die Amerikaner dort zwischen die Deutschen und die Russen zu holen“. Dies sei aber nur aufgrund des gegenwärtigen Krieges realisierbar. „Das ist ein alter Plan: Russland schwächen und Deutschland überflügeln“, sagte Orbán und betonte, dass Polen die ‚hinterlistigste Politik‘ in Europa betreibe: ‚Sie machen ahnungslos Geschäfte mit den Russen, während sie uns moralisch belehren, weil wir dasselbe tun‘. Er sagte, Polen habe die Visegrad-Kooperation aufgegeben, um diese Strategie zu verfolgen, da die V4 nicht nur die Achse Paris-Berlin akzeptierten, sondern auch anerkannten, dass „Deutschland stark ist, Russland stark ist und wir zwischen den beiden, in Zusammenarbeit mit den mitteleuropäischen Staaten, eine dritte Komponente bilden“.

Der Ministerpräsident sagte, Ungarns „Friedensmission“ ziele nicht nur auf den Frieden ab, sondern auch darauf, Europa dazu zu bringen, „endlich eine eigene Politik zu verfolgen“. Orbán sagte, der Westen sei in eine „intellektuelle Einsamkeit“ abgedriftet. Bislang habe er sich als Bezugspunkt oder globaler Standard gesehen, weil er die Werte wie die liberale Demokratie und den grünen Wandel eingebracht habe, die die Welt akzeptieren müsse. „Aber diese Situation hat sich in den letzten zwei Jahren um 180 Grad gedreht“, sagte Orbán. Obwohl der Westen die Welt erneut aufgefordert habe, eine entschlossenere Haltung gegenüber Russland einzunehmen, sei es in Wirklichkeit so, dass ‚langsam alle Russland unterstützen‘. Es sei nicht überraschend, dass Länder wie Nordkorea und China Russland unterstützten, aber der Iran, Indien und sogar das NATO-Mitglied Türkei hätten sich ihnen angeschlossen, und auch die muslimische Welt sehe Russland als Partner.