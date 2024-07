Wo kann man geräucherten Fisch kaufen

Geräucherter Fisch ist eine delikate Spezialität und ein wertvolles Diätprodukt. Hochwertiger Räucherlachs durchläuft einen langen Herstellungsprozess, der ihn gleichzeitig konserviert: Salzen, Trocknen und Räuchern mit Holz. Diese Verfahren verleihen ihm Zartheit, unvergleichlichen Geschmack, einzigartiges Aroma und eine deutlich verlängerte Haltbarkeit.

Hohe Qualität des geräucherten Fisches von «IKRiNKA»

Der Online-Shop „IKRiNKA“ bietet hochwertige, selbst hergestellte geräucherte Delikatessen an. Frische Rohstoffe von den besten Produzenten werden sofort kalt oder heiß geräuchert. Der Herstellungsprozess erfolgt unter sterilen Bedingungen mit modernster High-Tech-Ausrüstung und entspricht dabei vollständig traditionellen Rezepten.

Das Filet wird mit der Mindestmenge an Meersalz gesalzen, die den IFS-Standards entspricht. Der Kalt-Räucherprozess dauert 2-4 Wochen bei einer Temperatur von nicht mehr als 35 ℃ und unter Verwendung von Eichenholz. Diese Methode garantiert die Erhaltung aller nützlichen Eigenschaften des Fisches und verleiht ihm unvergleichliche Geschmackseigenschaften.

Heißräuchern erfolgt bei Temperaturen von 80-170 ℃ und dauert deutlich weniger als Kalt-Räuchern.

Breites Sortiment an geräuchertem Fisch bei «IKRiNKA»

Feinschmecker schätzen die Vielfalt der geräucherten Fischsorten in unserem Geschäft und ihre hervorragenden Geschmackseigenschaften.

Filet vom Kamtschatka-Rotlachs

Dieser Fisch wird wild in den ökologisch sauberen Gewässern vor der Küste von Kamtschatka gefangen. Der Shop bietet kalt geräuchertes Filet vom Kamtschatka-Rotlachs in zwei Varianten an:

Filet vom Rotlachs mit Haut, in Packungen zu 250 und 600 g – eine hervorragende Lösung für Familienessen und die Zubereitung verschiedener Gerichte;

Filet-Schnitt vom Rotlachs, in einer 100 g Packung – erfordert keine zusätzliche Verarbeitung, einfach die Packung öffnen und das Produkt auf den Teller legen.

Filet der Lachsforelle

Lachsforellen werden unter kontrollierten Bedingungen in Aquafarmen aufgezogen. Ihr Fleisch zeichnet sich durch eine erhöhte Weichheit und zarte Konsistenz aus. Gourmets schätzen ihren zarten Geschmack mit einem leichten rauchigen Nachgeschmack. Käufer können wählen zwischen:

Filet der Lachsforelle mit Haut in einer Familienpackung von 400 g;

Filet-Schnitt der Lachsforelle, 100 g – perfekt dünne Scheiben, servierfertig.

Filet vom Buckellachs

Buckellachs wird wild vor der Küste von Kamtschatka gefangen. Gourmets schätzen das zarte rosa Filet mit leicht salzigem Geschmack und feinem Raucharoma. Das Delikatessenprodukt wird in Form von ideal dünnen Scheiben, in einer 100 g Packung angeboten.

Kalt geräuchertes Störfilet

Geräuchertes Störfilet mit Haut – eine exquisite Delikatesse. Zartes, saftiges Fleisch mit feinem Raucharoma behält dank der hohen Faserstärke die ideale Form im Schnitt. Käufer können zwischen Packungen von 250 oder 600 g wählen.

Heiß geräuchertes Störfilet

Zur Herstellung der Delikatesse wird der sibirische Stör verwendet, der in den besten Aquafarmen aufgewachsen ist. Zartes Fleisch mit feinem Geschmack und rauchigem Nachgeschmack wird die beste Dekoration des Festmahls. Filet-Schnitt des Störs in optimaler Verpackung von 100 g – ein vollständig verzehrfertiges Produkt.

Kaufen Sie geräucherten Fisch bei «IKRiNKA»

Wenn Sie sich fragen, wo Sie geräucherten Fisch kaufen können, empfehlen wir Ihnen unseren Online-Shop „IKRiNKA“. Hier finden Sie stets eine große Auswahl an hochwertigen Fischdelikatessen zu einem der niedrigsten Preise auf dem deutschen Markt. Unabhängig davon, ob Sie den Normal- oder Expressversand wählen, werden Ihre Produkte in Thermoboxen mit Eis geliefert, um die richtige Temperatur zu gewährleisten und die Delikatessen unversehrt zu halten.

Bestellen Sie Ihre Lieblingsleckereien zu günstigen Preisen jederzeit auf https://ikrinka.de/.