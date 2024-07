Szijjártó: Internationale Diplomatie gewinnt an Schwung

Die internationale Diplomatie hat seit der ungarischen „Friedensmission“ neuen Schwung bekommen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Endlich sprechen mehr und mehr Menschen miteinander, und das ist eine gute Nachricht, denn der Weg zum Frieden führt über Verhandlungen“, so Szijjártó auf Facebook. Der chinesische Außenminister und der US-Außenminister hätten auf einem ASEAN-Forum Gespräche geführt, und auch der russische Außenminister habe mit seinem südkoreanischen Amtskollegen gesprochen. „Es wäre gut, wenn die Europäer dies auch bemerken würden, aber es scheint, dass das Verständnis hier langsamer ist“, sagte der Minister.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In der Zwischenzeit sagte Szijjártó, dass der polnische Außenminister Radosław Sikorski „ebenfalls an der Provokation festhält“ und fügte hinzu, dass er „daran gewöhnt“ sei, da sie bei den Sitzungen des EU-Außenministerrats nebeneinander sitzen. Er fügte jedoch hinzu, Sikorski habe „eine weitere Grenze überschritten, indem er gelogen hat“, als er sagte, der ungarische Außenminister habe seinen „unsinnigen Vorschlag“ für das nächste informelle Treffen der EU-Außenminister in der Ukraine unterstützt. Szijjártó sagte, dass er den Vorschlag in Wirklichkeit sofort bei dem Treffen abgelehnt habe, und fügte hinzu, dass es kein Treffen des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ in der Ukraine geben werde.