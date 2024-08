Varga: Wirtschaft könnte dieses Jahr um 1,8-2,2 Prozent und nächstes Jahr um 3,5 Prozent wachsen

Ungarns Wirtschaft könnte in diesem Jahr um 1,8-2,2 % wachsen, und 3,5 % könnten im nächsten Jahr „auf jeden Fall“ erreicht werden, sagte der Finanzminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Mihály Varga sagte gegenüber dem Privatsender M2, es sei eine „gute Nachricht“, dass Ungarns Wachstumszahlen im zweiten Quartal im europäischen Vergleich die dritthöchsten hinter Portugal und Spanien waren. Der russisch-ukrainische Krieg belaste die europäischen Volkswirtschaften nach wie vor, und auch die Probleme mit der Wettbewerbsfähigkeit und die hohen Energiepreise wirkten sich aus, sagte er. Der Kampf Deutschlands mit seinen eigenen Herausforderungen und der Krise hat auch Ungarn in Mitleidenschaft gezogen, sagte Varga. Er äußerte die Hoffnung, dass Deutschland im nächsten halben Jahr zum Wirtschaftswachstum zurückkehren werde, was wiederum Europa Auftrieb geben könne. Er sei optimistisch, was die Zukunft angehe, da alle internationalen Prognosen ein deutliches Wachstum der ungarischen Wirtschaft zeigten. Die Wirtschaft werde in der zweiten Jahreshälfte expandieren, aber die Entwicklung in den USA werde entscheidend sein, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Varga erklärte, dass ein Wirtschaftswachstum von 3,5 % im Jahr 2025 auf jeden Fall möglich sei, wobei 1,8-2,2 % für dieses Jahr eine realistische Prognose darstellten. Der ununterbrochene Anstieg der Reallöhne in den letzten 9 Monaten und die Ausweitung des Konsums stützen das Wachstum ebenfalls, sagte er. Ungarn habe im Mai-Juni von den Rating-Agenturen ein Investment-Grade-Rating erhalten, und die Maßnahmen der Regierung im Juni würden dazu beitragen, das positive Rating im Herbst aufrechtzuerhalten, sagte er.