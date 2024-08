Wohnungsbau in Ungarn im ersten Halbjahr um 18 Prozent gesunken

Die Zahl der fertig gestellten Wohnungen ist in der ersten Hälfte des Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 18 % auf 6.027 gesunken, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Baugenehmigungen, die in diesem Zeitraum erteilt wurden, gingen ebenfalls um 18 % auf 8.972 zurück, so das KSH. In Budapest wurden 2.124 neue Häuser fertiggestellt, was einem jährlichen Rückgang von 8,3 % entspricht. In den Komitatsstädten ging der Wohnungsbau im Jahresvergleich um 20 % zurück, in anderen Städten um 27 % und in anderen Gemeinden um 19 %, so das KSH.