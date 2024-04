Varga: Laut IWF wird Ungarns Wirtschaft in diesem Jahr zum Wachstum zurückkehren

Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert, dass die ungarische Wirtschaft in diesem Jahr zum Wachstum zurückkehren und im nächsten Jahr ihren Platz an der Spitze der EU-Wachstumsträger einnehmen wird, sagte Finanzminister Mihály Varga am Dienstag und fügte hinzu, dass sich die IWF-Prognose mit der jüngsten Prognose der Europäischen Kommission deckt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga sagte auf Facebook, dass der IWF für 2025 ein Wachstum von 3,3 Prozent prognostiziere und dass nur Malta, Rumänien und Polen ein schnelleres Wachstum von 3,5 bis 4,0 Prozent erwarten würden.