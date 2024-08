Budapester Modewoche zur Stärkung der internationalen Beziehungen

Die 14. Budapester Mitteleuropäische Modewoche findet vom 26. August bis zum 1. September statt und soll vor allem Brücken zwischen den Ländern der Region bauen und den Designern die Türen zu den internationalen Märkten öffnen, teilte der Veranstalter Hungarian Fashion and Design Agency (HFDA) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Veranstaltung findet im Millenáris-Zentrum in Budapest statt und zeigt Arbeiten von fast 100 Designern. Mehr als 30 Jungdesigner nehmen teil, denen besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Nachhaltigkeit wird ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung und der Herbst-Winter-Saison 2025 der Agentur sein, so die HFDA. Das Millenáris Dance Theatre wird im Rahmen der seit langem beliebten Veranstaltung Fashion Hub Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops veranstalten. Die Veranstaltungen werden auch an anderen Orten in Budapest und in den Komitatsstädten stattfinden, heißt es in der Erklärung.