Ungarn: Arbeitslosenzahlen auf historischem Tiefstand

Die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden in Ungarn hat im Juli ein Rekordtief erreicht, sagte Sándor Czomba, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, am Freitag in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Staatssekretär zitierte Zahlen des Nationalen Arbeitsamtes und sagte, dass 224.000 Arbeitssuchende registriert seien, über 3.000 weniger als im Juli letzten Jahres, und fügte hinzu, dass die Zahlen auf eine „kontinuierliche Verbesserung“ hinwiesen. Seit dem zweiten Quartal 2023 sei der Arbeitsmarkt um 44.000 Personen gewachsen, darunter um 39.000 erwerbstätige Frauen, sagte Czomba. Die Regierung setze ihre Bemühungen fort, die ungarische Arbeitskräftereserve von schätzungsweise 300.000 Menschen zu mobilisieren, sagte er und fügte hinzu, dass die Regierung zu diesem Zweck Initiativen gestartet habe, die bis 2030 aus einem Budget von 460 Milliarden Forint (1,16 Mrd. EUR) finanziert werden sollen.