Das Einzige, womit die Friedensbemühungen rechnen können, ist, erpresst zu werden, sagte Tamás Menczer, der Kommunikationsdirektor des Fidesz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ukraine, ein EU-Beitrittskandidat bedrohe die Energiesicherheit von zwei EU-Mitgliedstaaten, Ungarn und der Slowakei, ungeachtet des EU-Assoziierungsabkommens, an das die Ukraine gebunden sei, sagte der Funktionär der Regierungspartei in einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, und fügte hinzu, dass die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge Maßnahmen ergreifen sollte, um die Mitgliedsstaaten zu schützen und sicherzustellen, dass Länder wie die Ukraine das Abkommen einhalten. Dennoch tue Brüssel sehr wenig, und es sei sogar möglich, dass die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Ölblockade vorgeschlagen habe. „Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um uns zu wehren“, sagte er und nannte regulatorische und rechtliche Instrumente, ein Konsultationsverfahren oder ein Schiedsverfahren als mögliche Wege. Menczer verwies auch auf „technische Möglichkeiten“ und fügte hinzu, dass die ungarische Öl- und Gasgesellschaft MOL „diese natürlich untersucht“. „An die Verträge und Vereinbarungen, die wir eingehen, wollen wir uns halten“, sagte er. Gleichzeitig warnte er davor, dass Ungarn sich nicht auf Erpressungen einlassen werde, da ein Großteil der Energie, die die Ukraine erhalte, „durch Ungarn fließt“.