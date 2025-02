Wizz Air will Passagiere für unfaire Geschäftspraktiken entschädigen

Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air hat sich verpflichtet, Passagiere wegen unlauterer Geschäftspraktiken mit mehr als 80 Millionen Forint zu entschädigen, wie die Wettbewerbsbehörde (GVH) am Freitag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Untersuchung stellte die GVH fest, dass Wizz Air Hungary den Fluggästen Informationen über den kostenlosen Online-Check-in vorenthalten und sie so mit vermeidbaren Kosten belastet hatte. Die Fluggesellschaft hat es versäumt, die Passagiere zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 auf ihrer Website darüber zu informieren, dass Reisende mit Hin- und Rückflugtickets aufgrund der Beschränkungen der Plattform für mobile Geräte den kostenlosen Online-Check-in nicht von ihrem Telefon aus durchführen konnten und gezwungen waren, eine Check-in-Gebühr in Höhe von 40 EUR zu entrichten, erklärte die Behörde.