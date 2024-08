Ungarn braucht eine starke Landwirtschaft und all die Rollen, die Siedlungen und Dörfer „im Leben der Nation“ bis zum heutigen Tag gespielt haben, sagte Gergely Gulyás, der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, bei einer Zeremonie im Rahmen des Programms „Brot der Ungarn“ in Somogyvár, im Westen Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf die Landwirtschaft entfallen mehr als 5 % der ungarischen Wirtschaftsleistung, und die Zukunft des ländlichen Raums hängt in erster Linie von diesem Sektor ab, sagte Gulyás bei dem Programm, das im Vorfeld der Feierlichkeiten zur ungarischen Staatsgründung am 20. August stattfand. Gulyás lobte den „einzigartigen Wert“ des ungarischen Weizens und sagte, dass Frieden und Sicherheit heute bedroht seien, „weshalb das, was wir selbst produzieren, immer mehr an Bedeutung gewinnt“.

Der stellvertretende Parlamentspräsident István Jakab sagte, das Brot der Ungarn sei nicht einfach ein Programm, sondern „das wahre ungarische Gefühl“ und bedeute, dass „die Ungarn aufeinander zählen können“. Der stellvertretende Parlamentspräsident István Jakab, der Vorsitzende von Magosz, sagte, dass das Programm „Brot der Ungarn“ „ein wahres ungarisches Lebensgefühl“ zeige, das zeige, dass man sich aufeinander verlassen könne, das Zusammensein erlebe und Wissen und Informationen teile.

Der Abgeordnete Balázs Györffy, Vorsitzender der Ungarischen Landwirtschaftskammer, erklärte, die Kammer habe sich vor zehn Jahren der Aktion „Brot der Ungarn“ angeschlossen, die sich seitdem zu einer der wichtigsten gesamtungarischen Bewegungen entwickelt habe, wobei die Menge des gesammelten Weizens von 10 Tonnen auf 1.000 Tonnen gestiegen sei. Landwirtschaftsminister István Nagy erklärte, dass die durchschnittliche Erntemenge von Herbstweizen pro Hektar 5,8 Tonnen erreicht habe, was etwas mehr sei als der Durchschnitt des letzten Jahres und der letzten fünf Jahre. Er fügte hinzu, die Aktion sei ein Beispiel für Zusammenarbeit, Solidarität und die Unterstützung von Bedürftigen.