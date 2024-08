Ungarn gehört zu den acht wachstumsstärksten Ländern in der EU. Das zweite Quartal wies einen Anstieg von 1,3 % im Vergleich zum Vorjahr auf, teilte das nationale Wirtschaftsministerium am Mittwoch unter Berufung auf Eurostat-Daten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn liegt damit vor Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Rumänien, Lettland und Deutschland, da das Wachstum doppelt so hoch war wie in der Eurozone (0,6 %) und viel stärker als der EU-Durchschnitt von 0,8 %, hieß es. All dies trotz schlechter externer Faktoren, der „gescheiterten Sanktionspolitik Brüssels“ und des Krieges in der Ukraine, der die ungarische Industrie und das Verbrauchervertrauen in Mitleidenschaft gezogen hat, so der Bericht weiter. Die Regierung wird den Abgeordneten in diesem Herbst ein „Friedensbudget“ vorlegen, das darauf abzielt, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen und Familien zu helfen, heißt es in der Erklärung, und fügt hinzu, dass gezielte Maßnahmen und ein schnelles Ende des Krieges dazu beitragen würden, im nächsten Jahr ein Wachstum von 4 % zu erreichen.