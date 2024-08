Arbeitsmarktreserve in Ungarn über 300.000 Personen

Ungarns potenzielle Arbeitskräftereserve lag im zweiten Quartal bei 314.000 Personen, wie aus den am Freitag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das KSH definiert die potenzielle Arbeitskräftereserve als Arbeitslose, Unterbeschäftigte und Nichterwerbspersonen, die beabsichtigen, aber nicht aktiv nach Arbeit suchen, oder die die Verfügbarkeitskriterien nicht erfüllen. Die Daten für Ungarn im Alter von 15 bis 74 Jahren zeigen, dass es in diesem Quartal 4.745.100 Beschäftigte und 215.300 Arbeitslose gab. Die Zahl der nicht erwerbstätigen Ungarn belief sich auf 2.329.000. Die Erwerbsquote in Ungarn lag bei 68 %. Am höchsten war sie mit 73 % in der Hauptstadt und erreichte 68,8 % im Westen des Landes. Im unterentwickelten Norden lag die Quote bei 64 %.