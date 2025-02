Arbeitslosenquote in Ungarn erreicht im Januar 4,4 Prozent

Die Arbeitslosenquote in Ungarn für Personen zwischen 15 und 74 Jahren lag im Januar bei 4,4 Prozent, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des Zentralen Statistikamtes (KSH) hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In absoluten Zahlen gab es 214.000 Arbeitslose. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte im Januar 4.684.000, 32.000 mehr als zwölf Monate zuvor. Im Zeitraum von November bis Januar lag die durchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen bei 4.697.000. Die Zahl der Beschäftigten auf dem Primärmarkt blieb mit 4.525.000 gleich. Die Zahl der im Ausland arbeitenden Ungarn blieb mit 106.000 kaum verändert, und die Zahl der Personen, die an Arbeitsförderungsprogrammen teilnehmen, blieb mit 66.000 unverändert. Die Beschäftigungsquote für die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen lag bei 75,1 %. Die Daten der Nationalen Arbeitsverwaltung (NFSZ) zeigen, dass Ende November 230.000 Menschen als arbeitssuchend gemeldet waren, 1,2 % weniger als zwölf Monate zuvor. Die Arbeitssuchenden waren im Durchschnitt 12,1 Monate lang auf der Suche nach Arbeit, aber 44 % der Arbeitslosen fanden in weniger als drei Monaten eine neue Stelle. Der Prozentsatz der Arbeitslosen, die seit mindestens einem Jahr auf Arbeitssuche waren, erreichte 36 %.