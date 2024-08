Hunderttausende nehmen an den Programmen zum Nationalfeiertag in Budapest teil

Mehrere Hunderttausend Menschen haben die Programme zum Nationalfeiertag am 20. August und das abendliche Feuerwerk in Budapest besucht, teilte Staatssekretär Zoltán Kovács, der den operativen Stab zur Koordinierung der Veranstaltungen leitet, am Mittwoch auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Kovács wies darauf hin, dass das abendliche Feuerwerk wegen des Wetters um eine Stunde verschoben wurde, und dankte den Zuschauern für ihre Geduld. Er fügte hinzu, dass alle Programme ohne größere Störungen durchgeführt worden seien. Er wies auf „die Unannehmlichkeiten und die Verzögerungen durch den Regen“ hin, sagte aber, dass es während der Programme keine Unfälle gegeben habe.

Bis 23 Uhr am Dienstag habe die Polizei landesweit 324 Programme gesichert, sagte Kovács und dankte den Behörden und Programmveranstaltern für ihre Bemühungen, die Veranstaltungen „sicher und erfolgreich“ zu gestalten.